» حبس 4 متهمين بينهم محامي لعرضهم رشوة على مسؤول

19 يوليه 2019 - 05:16 م

أمرت نيابة الأقصر الكلية برئاسة المستشار حسام السخيني رئيس النيابة، بحبس 3 متهمين بإدارة تعليم مدينة أرمنت ومحامي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لإتفاقهم علي تقديم رشوة لرئيس وحدة المرافق بمجلس المدينة، للحصول على قطعة أرض بجوار مستشفي أرمنت التخصصي، وتمكينهم منها وتوسيط مدير إدارة أرمنت التعليمية لإتمام ذلك حيث أنها مخصصة للمصلحة العامة.

بداية الواقعة كانت بتمكن رجال الجهات الرقابية من ضبط كل من "م.ا.إ" مدير التعليم الإعدادي بأرمنت، والشقيقين "ع.ا.م" و"ع.ا.م" لقيام المتهمين الثلاثة بتفويض المحامي "ع.ح.ح" لمساعدتهم في تنفيذ حكم خاطئ غير صحيح، للحصول علي قطعة أرض تتبع الإصلاح الزراعي في حوض 57 بجوار مستشفي أرمنت التخصصي، والتي يقدر سعرها بمبلغ 7 مليون جنيه.

وبالتحقيق تبين أن الحكم غير صحيح ولم يصدر من الأساس من المحكمة، وكذلك قاموا بعرض رشوة مليون جنية علي "خالد محمد حسن رئيس قسم المرافق بمدينة أرمنت للحصول علي الأرض.

وقام رئيس قسم المرافق بإبلاغ العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، الذي عرض الواقعة علي محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم وتم إخطار رجال الجهات الرقابية، التي تمكنت من القبض علي رجال تعليم أرمنت والمتهمين بالواقعة، وذلك عقب تسجيل حوار بين رئيس المرافق مع المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.