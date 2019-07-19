  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

السنغال

7 تعليمات للجماهير قبل نهائي أمم أفريقيا

مختار جمعة

«مختار جمعة»: لن نسمح لهؤلاء باعتلاء المنابر

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

محرر المصريون مع شهاب شيبو

قصة الحارس المصري الذي شارك مع منتخب السنغال

حبوب منع الحمل

نقص حبوب منع الحمل.. تحديد النسل فى خطر

العمالة المصرية في قطر

القوي العاملة تحذر المصريين العاملين في قطر من هذا الأمر

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

آخر الأخبار

حجاج
حجاج

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

قرار هام من الملك سلمان بشأن ضحايا اعتداء نيوزيلندا الإرهابي

#

السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"

#

السعودية: هذه السجائر ممنوعة من دخول المملكة

#

تصريح مفاجئ لرئيس الشيشان عن السعودية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 300 مصري عادوا من السعودية، بعد رفض الأخيرة دخولهم بتأشيرات فعاليات هيئة الترفيه بصفة "حجاج".

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى، أكدت في بيان الأربعاء، منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية، شركات الطيران، وقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

واستقبلت سلطات المطار 300 شخص عادوا من السعودية، بعد رفض المملكة دخولهم بتأشيرات الفاعلية الخاصة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بصفة "حجاج".

ومن المقرر، أن يخضع العائدون للتحقيق من قبل سلطات المطار لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أهابت وزارة الخارجية، بعدم السفر إلى السعودية بتأشيرة زيارة بغرض حضور فعاليات ثقافية، مشيرة إلى قرار السعودية عدم السماح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة خلال موسم الحج.

وحذرت في بيان أن حاملي تأشيرة الزيارة الإلكترونية، معرضون للتوقيف لدى وصولهم إلى السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم.

والأربعاء الماضي، أوقفت مصر سفر الركاب من حاملي تأشيرة "الفعالية"، التي استحدثتها السعودية قبل أشهر بغرض السياحة وحضور الحفلات الترفيهية.

والثلاثاء الماضي، أعادت السعودية 30 مصريا سافروا بتأشيرات "الفعالية" بصفة "حجاج"، كونها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج.

ولجأت شركات مصرية تعمل في السياحة الدينية، إلى استخراج تأشيرة "فعالية" للحجاج، للتحايل على إجراءات استخراج التأشيرة المخصصة للحج.

وفي مارس الماضي، استحدثت السعودية تأشيرة "الفعالية" لتمكن الراغبين من حضور الفعاليات التي تقام بالمملكة، على أن يتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها مع بدء تطبيقها.

وأعلنت السعودية استقبال قرابة 8 ملايين معتمر هذا العام حتى الآن، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع العالم، العام الحالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها أكثر من مرة
» رئيس الفيفا يزور الأهرامات
» ما هو حكم الدفن ليلًا؟..الإفتاء تجيب
» "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه
» حبس 4 متهمين بينهم محامي لعرضهم رشوة على مسؤول
» علاقة غير شرعية تنتهى بقتل شاب في حلوان
» "غلام" يساند لاعبي الجزائر قبل مواجهة السنغال
» مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في النمسا
» زلزال بقوة 5 درجات يضرب العاصمة اليونانية أثينا
» سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه
» أمريكا بين جيفرسون و ترامب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود