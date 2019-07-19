سقوط عاطل قبل ترويجه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

متابعات- مصطفى صابر
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، من القاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خلال حملة أمنية .
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، اخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم اول طنطا والقوة المرافقة من ضبط " ع. ا. ع - 48 سنة " عاطل ومقيم تل الحدادين شارع علي الملاح ثان طنطا ،،وبحوزته 310 قرص مخدر مختلف الأنواع ، سلاح ابيض ، مبلغ مالي حصيلة البيع.
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق .
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