سقوط عاطل قبل ترويجه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

19 يوليه 2019 - 05:06 م

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، من القاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، اخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم اول طنطا والقوة المرافقة من ضبط " ع. ا. ع - 48 سنة " عاطل ومقيم تل الحدادين شارع علي الملاح ثان طنطا ،،وبحوزته 310 قرص مخدر مختلف الأنواع ، سلاح ابيض ، مبلغ مالي حصيلة البيع.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق .