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سقوط عاطل قبل ترويجه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

قضايا وحوادث

منع راكب من السفر بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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طنطا

القبض علي عاطل

حبوب مخدرة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، من القاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، اخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي،  رئيس مباحث قسم اول طنطا والقوة المرافقة من ضبط  " ع. ا. ع -  48 سنة " عاطل ومقيم تل الحدادين شارع علي الملاح ثان طنطا ،،وبحوزته 310 قرص مخدر مختلف الأنواع ، سلاح ابيض ، مبلغ مالي حصيلة البيع.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق .


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