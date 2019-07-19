الإفراج بالعفو عن 141 سجينًا والشرطي عن 175 آخرين

أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون والشرطي عن 175 آخرين.

جاء ذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كان قطاع السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وفق بيان الوزارة.