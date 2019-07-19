قصة الحارس المصري الذي شارك مع منتخب السنغال

"رب صدفة خير من ألف ميعاد"، هذا المثل ينطبق على شهاب شيبو حارس مرمى فريق جولدي، الذي قادته الصدفة للتدريبات مع منتخب السنغال عقب إصابة حارسه الأساسي إدودارد ميندي قبل لقاء كينيا بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

«المصريون» حاورت «شيبو» في السطور التالية:

كيف وقع عليك الاختيار للتدريب مع منتخب السنغال؟

تلقيت اتصالاً هاتفياً من مصطفى منير، محلل الأداء داخل الجهاز الفنى لمنتخب السنغال، يطلب منّى الوجود فى تدريبات الفريق، وقال لى: استعد ستكون مع منتخب السنغال من بكرة، بعد تعرض حارس منتخب أسود التيرانجا الأساسى لإصابة بالغة خلال دور المجموعات.

ما هو شعورك وقتها؟

شعرت بالسعادة أكثر لأننى سأكتسب خبرات أكبر، كما أن وجودى مع منتخب السنغال سيتيح لى التسويق بشكل جيد خلال الموسم المقبل.

هل من كواليس داخل منتخب السنغال قبل اختيارك؟

- عقد أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال، جلسة مع معاونيه داخل الجهاز الفنى، وطلب منهم سرعة وجود حارس، من أجل تخفيف الحمل البدنى للحارس الأساسى، الذى سيحمى عرين الفريق خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، وفى وقتها عرضنى كابتن مصطفى منير على الجهاز الفنى وهو ما تم قبوله، وطلبوا منه استدعائى لكى يرونى فى التدريبات.

يعنى ذلك أنك تعرَّضت لاختبار لكى تستمر مع الفريق؟

- بالتأكيد، أول تدريب لى مع الفريق كان بمثابة اختبار، لكى يتم تحديد استمرارى أو رحيلى، وقدمت أداء جيداً، وبعد نهايته قرر أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال استمرارى مع الفريق، حتى نهاية البطولة.

هل اشترطوا أى أمر لاستمرارك معهم؟

- فى الحقيقة نعم، الكابتن مصطفى منير قال لى بناء على طلب جهاز منتخب السنغال الفنى، إننى مستمر معهم لنهاية البطولة، بشرط وحيد وهو ألا أتحدث فى أى شىء يحدث داخل تدريبات الفريق مع أى شخص خارج إطار المجموعة التى أتدرب معها.

ما أبرز لقطات تدريبات منتخب السنغال؟

فى أحد التدريبات، كنت أحضر فى تقسيمة ضد ساديو مانى، قائد الفريق، وحصل على ركلة جزاء، وتمكنت من التصدى لها.

هل تتواجد مع منتخب السنغال فى فندق الإقامة؟

لا أتواجد مع منتخب السنغال فى الفندق، يتم إبلاغى بموعد التدريبات فقط، وأتوجه إلى الملعب، وبعد نهاية التدريبات أذهب مباشرة إلى بيتى، وجودى معهم يقتصر على فترة التدريب فقط.

كيف ترى علاقاتك بالنجم ساديو مانى؟

هو لاعب رائع وقائد عالمى، ويصنع حالة خاصة داخل تدريبات منتخب السنغال، ودائماً ما يتعامل مع الجميع بشكل لائق، وداخل الملعب يظهر بنفس النمط، وجود ساديو مانى داخل معسكر الفريق جعلنى أشعر أننى سنغالى منذ 10 سنوات.

هل تلقيت عروضا بعد المشاركة في تدريبات مع أسود التيرانجا؟

حصلت على وعد من توني سيلفا مدرب حراس المرمى بارسال عرض من أجلي للعب في الدوري السنغالي، كما أنني أمتلك عدة عروض من الدوري الممتاز «ب».

قبل ساعات من المباراة النهائية، هل ترى أن منتخب السنغال قادر على تحقيق اللقب أمام الجزائر؟

- بالطبع، أشاهد حالة تركيز عالية خلال التدريبات، وعلى وجه كل فرد داخل البعثة، وذلك إن دل على شىء فإنه يدل على أن منتخب السنغال يسعى إلى تحقيق اللقب، من أجل صنع مجد خاص للجهاز الفنى وكل لاعب داخل الفريق.

هل تلقيت أى وعد بالحصول على مكافآت حال حصد منتخب السنغال البطولة؟

احتراماً لقرار الجهاز الفنى، بعدم الحديث عن أى شىء داخل المنتخب، سواء معى أو مع زملائى، ولكن بكل تأكيد حين تعمل بجد وتخلص فى عملك ستلقى الدعم والتقدير.