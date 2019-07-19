سيدة تيبع رضيعها من السفاح بـ50 ألف جنيه

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص حاولوا بيع طفل حديث الولادة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم "بالمنشية" سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبصحبته (طالب– مقيم بكفر الشيخ) و(سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى")، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتين) حال شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وقد عُثر بحوزتهم على (3 هاتف محمول) بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعى فى حين إعترف الثانى بإرتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة أسفرت عن حملها سفاحًا إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب لزوجها خلافًا للحقيقة .

وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف فى الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.


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