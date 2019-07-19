برلماني: جامعة القاهرة تتألق عالميًا

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جامعة القاهرة

وجه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لحصد الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وتقدمها عالميا 176 مركز خلال 6 أشهر، وبنسبة مقدارها 20%. 

وقال أبو جاد فى بيان، إن تربع جامعة القاهرة على عرش الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية، تثبت دائما أنّ ثمار التطور تُجنى سريعا، خاصة وأن إدارة الجامعة أعلنت أنّها توفر كل الدعم اللازم لتحريك مركز جامعة القاهرة عاليا في التصنيف الدولي، وتستمر في تقدمها بمختلف سباقات التصنيفات الدولية للجامعات، مؤكدا أن الجامعة أصبحت واحدة من أهم الجامعات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.


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