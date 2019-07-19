صفعة جديدة لإيران.. حكم بتمديد احتجاز ناقلة النفط بجبل طارق

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ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"
ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

جبل طارق

المحكمة العليا

وجهت المحكمة العليا في جبل طارق صفعة جديدة لإيران بعد أن احتجزت ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، التي يشتبه أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 يوليو.

ووفق حكومة جبل طارق، فإن الفحوصات أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت، كانت محملة بالكامل بنفط خام، مضيفة في بيان: "بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل أن غريس 1 التي احتجزت في الساعات الأولى من صباح يوم 4 يوليو محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها".

وتابع البيان: "تتعارض نتائج هذه الفحوص مع بيانات من بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط خام".

وذكر البيان أنه تم احتجاز السفينة عندما دخلت المياه الإقليمية لإقليم جبل طارق البريطاني وبعدما غادرت المياه الدولية للمضيق في زيارة جرى تنسيقها مسبقا للحصول على مؤن وقطع غيار.

وقالت إسبانيا، التي تتنازع مع بريطانيا بشأن حقوقها في المضيق، الأسبوع الماضي إن هذا الإجراء تم بناء على طلب قدمته الولايات المتحدة إلى بريطانيا وإن التنفيذ تم على ما يبدو في المياه الإسبانية.

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