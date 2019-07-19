  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:52 م
بحث متقدم
الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية

قرار سعودي يغضب مواطني المملكة

ا

ضربة جديدة.. تجميد أصول "حزب الله" في هذه الدولة

مصري

رحلة فزع .. اعتداءات وطرد " مصري" من طائرة رومانية

ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

ينتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه

قضايا وحوادث

نصاب «ناهيا» يحصل على 5ملايين جنيه من ضحاياه ويهرب
نصاب «ناهيا» يحصل على 5ملايين جنيه من ضحاياه ويهرب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه

#

«فضل»: نسعى لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا

#

لغز الاستيلاء على 25 مليون جنيه من أحد البنوك

#

الأهلى يرصد رقما خياليا لضم هذا المهاجم السوبر

النصب

انتحال صفة

النصب على المواطنين

انتحالصفة

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على عاطل انتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه من أحد البنوك بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم بطلب لفرع أحد البنوك للحصول على قرض شخصي قيمته (مليون جنيه) بموجب بعض المستندات الرسمية والعرفية المزورة وبمهنة منتحلة (طيار بإحدى شركات الطيران) بغرض الاحتيال على البنك والاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين أنه (لا يعمل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تبديد، نصب". وبحوزته (3) أصول مفردات مرتب، وإقرار تحويل المرتب باسمه منسوبة جميعًا لإحدى شركات الطيران، وممهورة بخاتم شعار الشركة، (4) كشوف حساب بنكية باسمه منسوبة لأحد البنوك، وممهورة بخاتم البنك موضح بها كافة حساباته البنكية طرف البنك، صورة بطاقة الرقم القومي باسمه بمهنة (طيار بإحدى شركات الطيران).

وتبين أن جميع تلك المستندات مزورة، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك بموجب تلك المحررات المزورة، بطاقة رقم قومي " مزورة" باسمه مدون بها المهنة طيار بإحدى شركات الطيران "على خلاف الحقيقة، رخصة قيادة خاصة "مزورة" بذات المهنة المنتحلة.

كارنيه باسمه منسوب لإحدى الشركات بمهنة طيار تجاري، (2) كارت باسم المذكور به أرقام الحسابات الخاصة به ببعض البنوك.، إيصالي كهرباء منسوبين لشركة توزيع الكهرباء باسم أحد الأشخاص يشتبه في كونهما مزوران.

هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات والتطبيقات التي تحتوي على العديد من الصور الشخصية والمحادثات المتبادلة مع العديد من الأشخاص منتحلًا صفة طيار بإحدى شركات الطيران.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتقدم بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه للحصول بموجبها على قرض بمبلغ (مليون جنيه)، حيث قرر أنه تحصل على كشوف الحسابات البنكية والمحررات الرسمية المزورة التي تقدم بها للبنك من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص القليوبية)، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، وباستهدافه تبين هروبه من محل إقامته، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ينتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه
» مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق
» القوى العاملة تحذر المصريين في "قطر" من هذا الأمر
» انتحار شاب في الدقهلية بطريقة مرعبة
» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود