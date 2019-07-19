قرار سعودي يغضب مواطني المملكة

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الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية

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الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية
الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية

متابعات - أمينة عبد العال

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سعودى

السلامة المرورية

أدي اختيار الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية، إلى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت معظم الردود مستنكرة، بحكم أن اليوسف كانت من معارضي قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

إذ يعرف عن اليوسف قيادتها قبل أعوام حملة "ولي أمري أدرى بأمري" التي تهدف، حسب تصريحات اليوسف لوسائل إعلام محلية، إلى نشر ثقافة قوامة الرجل على المرأة.

وتساءل أحد المغردين مستغربا "كيف تختارونها سفيرة؟" 


ونشرت مغردة أخرى تصريحات سابقة لليوسف تقول فيها "إن قيادة المرأة خطر على المجتمع" 



وذهب البعض إلى حد المطالبة بإقالة اليوسف من منصبها الجديد.



المغنية الإماراتية أحلام كانت من بين القلائل الذين رحبوا باختيار اليوسف 


وكانت الجمعية السعودية للسلامة المرورية قالت إنها اختارت اليوسف لهذا المنصب تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغية الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية.



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