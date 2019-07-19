قرار سعودي يغضب مواطني المملكة

19 يوليه 2019 - 02:18 م

أدي اختيار الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية، إلى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت معظم الردود مستنكرة، بحكم أن اليوسف كانت من معارضي قيادة المرأة للسيارة في السعودية.

إذ يعرف عن اليوسف قيادتها قبل أعوام حملة "ولي أمري أدرى بأمري" التي تهدف، حسب تصريحات اليوسف لوسائل إعلام محلية، إلى نشر ثقافة قوامة الرجل على المرأة.

وتساءل أحد المغردين مستغربا "كيف تختارونها سفيرة؟"









نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH — د. علي عثمان مليباري (@AliMelibari) 16 يوليو 2019

ونشرت مغردة أخرى تصريحات سابقة لليوسف تقول فيها "إن قيادة المرأة خطر على المجتمع"













نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH — د. علي عثمان مليباري (@AliMelibari) 16 يوليو 2019

وذهب البعض إلى حد المطالبة بإقالة اليوسف من منصبها الجديد.













نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH — د. علي عثمان مليباري (@AliMelibari) 16 يوليو 2019

المغنية الإماراتية أحلام كانت من بين القلائل الذين رحبوا باختيار اليوسف









نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH — د. علي عثمان مليباري (@AliMelibari) 16 يوليو 2019

وكانت الجمعية السعودية للسلامة المرورية قالت إنها اختارت اليوسف لهذا المنصب تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغية الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية.







