ضربة جديدة.. تجميد أصول "حزب الله" في هذه الدولة

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متابعات حنان حمدتو

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حزب الله

ارجنتين

أعلنت الأرجنتين تجميد أصول "حزب الله" في البلاد وصنفته منظمة إرهابية، وذلك في ذكرى هجوم على أراضيها تورط به أفراد من الحزب وأدى إلى مقتل العشرات.

وجاء إعلان الأرجنتين "حزب الله" منظمة إرهابية في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير وقع في مركز للجالية اليهودية في العاصمة بيونس أيريس وأدى إلى مقتل 85 شخصا.

وتلقي السلطات الأرجنتينية باللوم، في الهجوم الذي وقع في 18 تموز 1994، على إيران و"الحزب" من طهران، في حين لا يزالان ينفيان المسؤولية عن الهجوم.


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