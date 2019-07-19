» مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق

19 يوليه 2019 - 02:00 م

أكد رئيس مجلس العشائر العربية في العراق، الشيخ ثائر البياتي، مقتل وإصابة عدد من عناصر تابعة لحزب الله اللبناني، وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني وذلك جراء قصف لطائرة مجهولة الهوية استهدف معسكراً لميليشيا الحشد الشعبي المرتبط بإيران شرق محافظة صلاح الدين العراقية.

وتابع البياتي قال في تصريح له قائلا: "إن المعسكر يضم صواريخ باليستية إيرانية الصنع نقلتها إيران مؤخرا إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد الغذائية المبردة.