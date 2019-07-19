» مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق

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وكالات حنان حمدتو

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العراق

الحرس الثوري

أكد رئيس مجلس العشائر العربية في العراق، الشيخ ثائر البياتي، مقتل وإصابة عدد من عناصر تابعة لحزب الله اللبناني، وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني وذلك جراء قصف لطائرة مجهولة الهوية استهدف معسكراً لميليشيا الحشد الشعبي المرتبط بإيران شرق محافظة صلاح الدين العراقية.

 وتابع البياتي قال في  تصريح له قائلا: "إن المعسكر يضم صواريخ باليستية إيرانية الصنع نقلتها إيران مؤخرا إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد الغذائية المبردة.

وكشفت الصور الأولية للغارات على المعسكر الذي أكدت مصادر أمنية عراقية أنه كان يضم صواريخ بالستية إيرانية نقلتها إيران مؤخرا إلى المعسكر كما قتل في لغارة عناصر من حزب الله ، وفقا لما ذكر بفضائية الحدث 

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