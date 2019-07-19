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رحلة فزع .. اعتداءات وطرد " مصري" من طائرة رومانية

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مصرى

تداول فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لراكب مصري داخل طائرة، والذي تم الاعتداء عليه من قبل طاقمها.

والتقط ركاب الطائرة مقاطع فيديو ترصد اعتداء طاقم الأمن الرومانى على الراكب المصرى، الأمر الذى أثار فزع وذعر الأطفال والنساء من ركاب الطائرة، وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ما استدعى تدخل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع السفير صلاح عبد المقصود سفير مصر فى رومانيا.

ونشبت مشاجرة عنيفة داخل طائرة الخطوط الرومانية القادمة من بوخارست إلى القاهرة، بين راكب مصرى وطاقم الطائرة، تم على إثرها استدعاء أمن المطار الرومانى الذى تعامل بعنف وقسوة شديدة مع الراكب المصرى، ما أثار سخط ركاب الطائرة، وأعربوا عن رفضهم واستيائهم من التعامل غير الآدمى من جانب طاقم الأمن ضد الراكب المصرى.

 وسرد السفير المصرى فى رومانيا، تفاصيل الواقعة، داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت، لافتا إلى أن الراكب المصرى وزوجته المغربية الجنسية، كانا يستقلان طائرة الخطوط الرومانية فى طريقهما من فرنسا إلى القاهرة، حيث حدثت مشادة بين طاقم الطائرة والراكبة المغربية، نظرًا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذى تصادف جلوسها بجواره، ما اعتبره طاقم الطائرة خطرًا على سلامة وأمن ركاب الطائرة، ومتعارضًا مع إجراءات تأمين الرحلة، بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر .


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