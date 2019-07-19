» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات

19 يوليه 2019 - 01:38 م

زار جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منطقة الأهرامات على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية التى تختتم اليوم الجمعة.

واستمع "انفانتينو" خلال الجولة إلى شرح كامل للمنطقة الأثرية كما قام بزيارة الأهرامات وتمثال أبوالهول.

وأعرب رئيس "الفيفا" عن سعادته بمشاهدة أحد أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتى تمثل تاريخ بلد بأكمله.