فنانون عرب يؤازرون الجزائر

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حرص عدد من الفنانين، على إظهار دعمهم للمنتخب الجزائري، قبل المباراة الحاسمة للقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال التي ستحتضنها مصر مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة.

ونشرت المطربة السورية أصالة نصري تغريدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تمنت فيها التوفيق لـ"محاربي الصحراء" في مباراته الأخيرة بالبطولة.

وأرفقت التغريدة بصورة للعلم الجزائري، معلقة: "شدّوا حيلكم يا شباب بكره إلكم بإذن الله".

وشارك الممثل التونسي ظافر العابدين جمهور صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة للاعبي منتخب "الخضر"، وكتب في تعليقه على الصورة: "كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق اليوم في مباراة النهائي".

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قبل أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان "لبيكي يا جزائر"، للنجم اللبناني عاصي الحلاني، قام بغنائها بصحبة ابنته ماريتا وأهداها للمنتخب الجزائري الذي يسعى لنيل لقبه الثاني في تاريخ المسابقة. 

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نهائي عام 1980 بنيجيريا، و1990 بالجزائر والذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة .



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