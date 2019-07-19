» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة

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وكالات أحمد الشربينى

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اغتصاب

هتك عرض فتاة

اغتصاب شقيقتين

الاغتصاب قى المغرب

قررت محكمة مغربية معاقبة شيخ بالحبس المشدد 15 سنة وإجباره على دفع دية خمسة ملايين سنتيم لاتهامه باغتصاب طفلتين شقيقتين.

بداية الواقعة تعود عندما وردت معلومات تفيد بالقبض على شيخ، بتهمة هتك العرض واغتصاب فتاتين شقيقتين، وتقدمت أسرة الضحايا بشكوى إلى الأجهزة الأمنية، واتهم والد الفتاتين المتهم باقتحام المنزل بالقوة لحظة أذان صلاة الجمعة، وتعمد اغتصاب الفتاتين الشقيقتين وهتك عرضهما.

وعلى جانب آخر أقدم شاب على خطف فتاة واغتصابها فى شوارع الدراركة بمدينة أكادير المغربية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب وتبين أنه من ذوي السوابق.

وذكرت التحقيقات أن الشاب أقبل على اختطاف فتاة الأحد الماضي، واغتصبها تحت تهديد السلاح الأبيض في منطقة خالية، وتواصل الأجهزة المعنية التحقيقات؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم وكشف ملابسات الواقعة.



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