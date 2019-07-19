"ميركل" تطالب أوروبا بالتواصل ضد إيران

19 يوليه 2019 - 12:14 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يجب اغتنام كل الفرص الممكنة للتواصل الدبلوماسي من أجل تفادي التصعيد مع إيران.

وكانت قد جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيدها أن برلين تسعى للحوار مع طهران للبقاء في الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن منه، وذلك تزامنا مع اتفاق أوروبي إيراني على أهمية بلورة الجانبين لحلول عملية لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأوضحت المستشارة أن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ينبغي أن تصمد في وجه خلافات مثل النزاع الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي. "رغم كل الخلافات بيننا هذه الأيام لا تزال العلاقات عبر الأطلسي مهمة".



وأضافت "لكن هذه العلاقات عبر الأطلسي ينبغي أن تصمد أمام الاختلاف في الرأي ولا سيما مثلما نشهد هذه الأيام في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران".



