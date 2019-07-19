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سيارة هيونداي الجديدة .."صور مسربة"

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هيونداي
هيونداي

متابعات - أمينة عبد العال

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هيونداي

فيرنا

نظام اتوماتيكي

تداول بعض عشاق " هيونداي"  صور مسربة عن شكل ومواصفات سيارة Verna العائلية المرتقبة التي ستطرحها "هيونداي " العام الجاري بآسيا وروسيا بسعر يبدأ من 17 ألف دولار.

وأظهرت الصور التصميم المشابه لسيارة Elentra التي اقتحمت السوق هذا العام ، إذ تتميز بمصابيح حادة الحواف تتداخل مع الشبك العريض الأمامي بشكل جذاب .

كما تتميز بمصابيح خلفية تغطي عرض السيارة ، وكاميرات أمامية وخلفي ومستشعرات مسافات للركن الآمن ، مع نظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق على المنعطفات أو الطرق المغطاة بالمياه والثلوج .

أما محرك السيارة فنوعان هما : محرك بنزين بسعة 1.4 لتر وعزم 100 حصان ، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصان .





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