سيارة هيونداي الجديدة .."صور مسربة"

19 يوليه 2019 - 11:40 ص

تداول بعض عشاق " هيونداي" صور مسربة عن شكل ومواصفات سيارة Verna العائلية المرتقبة التي ستطرحها "هيونداي " العام الجاري بآسيا وروسيا بسعر يبدأ من 17 ألف دولار.

وأظهرت الصور التصميم المشابه لسيارة Elentra التي اقتحمت السوق هذا العام ، إذ تتميز بمصابيح حادة الحواف تتداخل مع الشبك العريض الأمامي بشكل جذاب .

كما تتميز بمصابيح خلفية تغطي عرض السيارة ، وكاميرات أمامية وخلفي ومستشعرات مسافات للركن الآمن ، مع نظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق على المنعطفات أو الطرق المغطاة بالمياه والثلوج .

أما محرك السيارة فنوعان هما : محرك بنزين بسعة 1.4 لتر وعزم 100 حصان ، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصان .