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حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

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"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

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حفيظ دراجي
حفيظ دراجي

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شن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، هجومًا شرسًا على الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، بعد زيارته الأخيرة لمنزل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق .

وحرص الجزائري حفيظ دارجي المعلق الرياضي بشبكة قنوات بس إن سبورت، على زيارة أسرة محمد أبو تريكة، حيث وجه الشكر لعائلته على حسن ضيافتهم ونشر صور له أثناء الزيارة تجمعه مع والدته أبو تريكة وعائلته . 

وطالب "منصور"عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، المذاع عبر قناة المحور، بالأمس بترحيل "دراجي" عن مصر، بقولة "حفيظ دراجي اتى لكي يقوم بفتنة في البلد، قضاء مصر صنف محمد أبو تريكة إرهابي والذي يأتي بلدنا يجب أن يحترم قانونها وقضائها ".

وتابع رئيس الزمالك هجومه قائلاً: "زور والدته ولكن لا تستفز مشاعر المصريين بالذي كتبته على صفحتك، حفيظ دراجي غير مرغوب فيه بالبلد ويجب أن يتم ترحيله ".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدورى المصري، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات على انتهاء المسابقة، حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة .



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