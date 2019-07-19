إقالة جديدة بـ "كاف" قبل نهائي أمم إفريقيا

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إقالة

احمد احمد

الأنحاد الافريقي

أقال رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد نائبه أماجو بينيك من منصب نائب الرئيس الأول، وذالك قبل أسبوعين من بدء مهمة الأمين العام للفيفا، السنغالية فاطمة سامورا، بصفتها مفوضة عامة لإفريقيا .

وتردد اسم بينيك، وهو رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، كخليفة محتمل لأحمد في حال إبعاد الأخير عن منصبه، في ظل الأزمات المثيرة للجدل التي شهدها الاتحاد القاري في الآونة الأخيرة، والتي أفضت إلى اتفاق بينه وبين الفيفا على تفويض سامورا بدءا من الأول من أغسطس، ولفترة 6 أشهر قابلة للتجديد، كمفوضة لإفريقيا بمهام واسعة تطال مجالات عدة .

وقال أحمد في مؤتمر صحفي: "عندما تتخذون قرارات كبيرة (الاتفاق مع الفيفا)، هذا الأمر يثير خوف الناس في الخارج، لكن في الداخل نحن مقتنعون بفاعلية هذا التطور. أنا أعدت تنظيم مكتبي ليكون أكثر فاعلية ".

من جهته، قال بينيك في بيان "كانت فرصة ممتازة لي لخدمة كل القارة الإفريقية بصفة الرجل الثاني في إدارة كرة القدم (...) التزامي حيال اللعبة دائم ودعمي لزملائي في اللجنة التنفيذية (للاتحاد القاري) ثابت ".

وتأتي هذه الخطوة قبل الحضور المرتقب لسامورا التي تبدأ في الأول من أغسطس مهامها كـ "مفوضة عامة لإفريقيا"، على أن تتولى خلالها "الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، وضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، ودعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف ".

وأتت الخطوة بعد سلسلة أحداث مثيرة للجدل في كرة القدم الإفريقية، منها قرار إعادة مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتحقيق الفرنسي مع رئيس الكاف أحمد أحمد بشأن شبهات فساد، قبل إخلاء سبيله من دون توجيه تهم .

ووقع أحمد ورئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية القارية، صباح الخميس اتفاقا يشمل "خريطة طريق لمجالات وأهداف الشراكة بين الكاف والفيفا، وسيقدم من خلاله الفيفا خبرته لتقييم الوضع الحالي للكاف والمساعدة في تسريع عملية الإصلاح"، بحسب ما جاء في بيان أصدره الاتحاد الدولي .



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