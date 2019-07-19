» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة

19 يوليه 2019 - 11:19 ص

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها بمحيط استاد القاهرة والطرق المؤدية إليه من جميع الاتجاهات قبل ساعات من ختام بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر والسنغال.



وانتشرت عناصر الأمن أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر.

واستضافت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي بدأت يوم 21 يونيو الماضى وتختتم اليوم 19 يوليو بمشاركة 24 فريقا.



