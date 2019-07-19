  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

ج

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

هيونداي

سيارة هيونداي الجديدة .."صور مسربة"

أحمد أحمد

إقالة جديدة بـ "كاف" قبل نهائي أمم إفريقيا

القوي العاملة

«القوى العاملة» تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

البشير

المجلس العسكري يكشف مفاجأة عن محاكمة "البشير"

نافعة

"نافعة": أتمنى فوز الجزائر اليوم.. ولكن

علاء

نجل مبارك يستعين بصورة فنان شهير لتوصيل هذه الرسالة

انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

#

بدء رفع حواجز ثورة يناير الخرسانية من محيط الوزارات

انتشار امنى

إستاد القاهرة

حركة المرور

بطولة الامم الافريقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها بمحيط استاد القاهرة والطرق المؤدية إليه من جميع الاتجاهات قبل ساعات من ختام بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمباراة النهائية بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وانتشرت عناصر الأمن أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر.

واستضافت مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي بدأت يوم 21 يونيو الماضى وتختتم اليوم 19 يوليو بمشاركة 24 فريقا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول
» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة
» الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"
» هواوي تضع بديلًا لـ"آندرويد" بنظام هواتفها
» شذوذ ومقاطع إباحية.. جريمة بشعة في حدائق القبة
» إيران تنفى ادعاء أمريكي خطير بشأن مضيق هرمز
» ابن يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها مرتين
» انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"
» تصرف خطير لـ "امرأة" يربك طائرة ركاب
» تعرف على أسعار الذهب
» الإفتاء: بهذه الطريقة تخلص من السحر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود