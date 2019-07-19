"نافعة": أتمنى فوز الجزائر اليوم.. ولكن

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نافعة

اسنغال

تمني الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي سيستضيف نظيره السنغالي باستاد القاهرة في نهائي البطولة الإفريقية.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "قلبي مع الجزائر اليوم وأتمنى ان تفوز بالبطولة لانها تستحقها، لكن عقلى مع الصورة الرياضية والحضارية لجماهير الكرة العربية، وأتمنى ان تكون صورة مشرفة".

وأضاف: "أيا كانت نتيجة المباراة اليوم، وكل بطولة والعرب والأفارقة جميعا بخير".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم ستقام الساعة التاسعة بين منتخبي الجزائر والسنغال، في الوقت الذي تنقسم في الجماهير المصرية بين تشجيعها للخضر أو للمنتخب السنغالي.



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