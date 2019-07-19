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الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"

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متابعات حنان حمدتو

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مسيرات العودة

لالفلسطينيون

يواصل الفلسطينيون بقطاع غزة المشاركة في "مسيرات العودة"، اليوم الجمعة في جمعة "حرق العلم".

وتواصل "مسيرات العودة" فعاليتها الشعبية في الجمعة الـ"67"، وسط تأكيدات أن تهديدات الجيش الإسرائيلي ضد غزة المحاصرة، لن تفلح في كسر شوكتها، وذلك وفقا لــ"سما".

"جمعة حرق العلم"؛ هو العنوان الذي اختارته الهيئة الوطنية العليا لمخيمات "مسيرة العودة" وكسر الحصار لجمعة اليوم، "ردا على رفع العلم الإسرائيلي في بعض العواصم العربية مؤخرا".

وأكدت الهيئة على "استمرار مسيرات العودة الجماهيرية، بطابعها الشعبي السلمي، حتى تحقق أهدافها بحماية ثوابتنا في العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".

وحذرت الهيئة الجيش الإسرائيلي "من التمادي في التصعيد والغطرسة؛ لأن الفوز في الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء أبناء شعبنا في غزة".

وشددت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات "مسيرة العودة" وكسر الحصار على عزمها "المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة وأهداف شعبنا، الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال، وهذا يتطلب تنفيذ قرارات المركزي 2015؛ بما فيها إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية".

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات جمعة اليوم، من مسيرات العودة، في ساحات الاعتصام الخمس، شرق قطاع غزة.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس 2018، وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.



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