  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

ج

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

هيونداي

سيارة هيونداي الجديدة .."صور مسربة"

أحمد أحمد

إقالة جديدة بـ "كاف" قبل نهائي أمم إفريقيا

القوي العاملة

«القوى العاملة» تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

البشير

المجلس العسكري يكشف مفاجأة عن محاكمة "البشير"

نافعة

"نافعة": أتمنى فوز الجزائر اليوم.. ولكن

علاء

نجل مبارك يستعين بصورة فنان شهير لتوصيل هذه الرسالة

سعودية تطالب بإلغاء شرط "الولي" في النكاح

عرب وعالم

شورى
شورى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

4 صواريخ جديدة تستهدف قوات سعودية

#

"حماس" تطالب الدول العربية بعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية

#

موريتانيا.. مسيرة تطالب بالقضاء "الكامل" على الرق

#

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

السعودية

المرأة

طالبت الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى، الجهات المعنية بإعادة النظر في شرط موافقة الولى على عقد نكاح المرأة.

ودعت "درندري" إلى تحديد عمر لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح؛ قائلة: "لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا".

وأضافت: عمر 25 عاماً هو السن الذي ينضج فيه الشخص، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية؛ لافتة إلى أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول
» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة
» الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"
» هواوي تضع بديلًا لـ"آندرويد" بنظام هواتفها
» شذوذ ومقاطع إباحية.. جريمة بشعة في حدائق القبة
» إيران تنفى ادعاء أمريكي خطير بشأن مضيق هرمز
» ابن يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها مرتين
» انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"
» تصرف خطير لـ "امرأة" يربك طائرة ركاب
» تعرف على أسعار الذهب
» الإفتاء: بهذه الطريقة تخلص من السحر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود