سعودية تطالب بإلغاء شرط "الولي" في النكاح

19 يوليه 2019 - 10:27 ص

طالبت الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى، الجهات المعنية بإعادة النظر في شرط موافقة الولى على عقد نكاح المرأة.

ودعت "درندري" إلى تحديد عمر لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح؛ قائلة: "لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا".

وأضافت: عمر 25 عاماً هو السن الذي ينضج فيه الشخص، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية؛ لافتة إلى أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب.



