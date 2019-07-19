» إيران تنفى ادعاء أمريكي خطير بشأن مضيق هرمز

19 يوليه 2019 - 10:19 ص

قال أبو الفضل شيكارشي ممثل القوات المسلحة الإيرانية، إن جميع الطائرات الإيرانية بدون طيار الموجودة في منطقة الخليج ومضيق هرمز عادت إلى قواعدها سالمة.

وأضاف ممثل القوات المسلحة، مزاعم ترامب فارغة، وجميع الطائرات التابعة لإيران والتي تقوم بمهام الاستطلاع في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز قد عادت إلى قواعدها سالمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية دون طيار.

وقال "ترامب": جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور"، بعد أن كانت على بعد نحو 900 متر من السفينة الأمريكية بمضيق هرمز.



