  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
آمنة نصير

"آمنة نصير" تكشف معلومة صادمة عن السحر الأسود

الحلفاوي

رد قاسي من "الحلفاوي" علي فنان شهير

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا للقضاء على الرشوة

ارشيف

لحظة رفع الجزء السفلى لكسوة الكعبة

ارشيف

نجم عالمي يساند الجزائر بنهائي أمم أفريقيا

دولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

توفيق عكاشة

"عكاشة": "أنا بتاع الدولة"

تامر امين

تأمر أمين لـ الاعلام الرياضي:" بلاش غباوة"

فتاة العياط

والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة أغتصاب نجلته

"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

استعدادا لموسم الحج..

لحظة رفع الجزء السفلى لكسوة الكعبة

آخر الأخبار

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. لحظة تفجير شاب منزل عائلته

#

شاهد.. لحظة تصفية أحد منفذى هجوم نيوزيلندا

#

تعرف على قصة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"

#

شاكر: فى هذا الموعد تنخفض أسعار فواتير الكهرباء

موسم الحج

الكعبة

كسوة

نشرت إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة، استعدادًا لموسم الحج.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن خياطين يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة.

ولفتت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إلى أن رفع ثوب الكعبة المشرفة يأتي حماية وحفاظا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة".

وتقضي التقاليد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة سنويا في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ابن يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها مرتين
» انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"
» تصرف خطير لـ "امرأة" يربك طائرة ركاب
» تعرف على أسعار الذهب
» الافتاء: بهذه الطريقة تخلص من السحر
» الافتاء: بهذه الطريقة تخلص من السحر
» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود