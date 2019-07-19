نجم عالمي يساند الجزائر بنهائي أمم إفريقيا

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لبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، رغبة ابنته بالسفر إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة أمام السنغال.

ونشر "ريبيري" عبر "إنستجرام" مقاطع فيديو يظهر بها وصولهما وابنته إلى مصر.

واحتفل ريبيري بعيد ميلاد ابنته الـ14، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.

كما نشرت ابنة ريبيري مقاطع فيديو لها على "إنستجرام" بقميص منتخب الجزائر، معبرة عن مؤازرتها للاعبي "الخضر".

ويسعى منتخب الجزائر لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية الذي غاب عن منصات تتويجه منذ عام 1990، وهو اللقب الأول والوحيد له في تاريخ هذه البطولة.




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