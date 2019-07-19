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فتاة العياط

والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة أغتصاب نجلته

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والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة أغتصاب نجلته

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فتاة العياط
فتاة العياط

المصريون ـ متابعات

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كشف أحمد رزق، والد أميرة فتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها عن تفاصيل جددة بشأن الواقعة، لافتا إلى أن مجموعة من الفلاحين هم من اتصلوا به وأخبروه بأن ابنته في وضع سيئ وهناك مجموعة من الشباب حاولوا اختطافها.
وأوضح "رزق"، خلال تصريحات خاصة ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه شعر بصدمة، وظل لمدة ساعة غير مستوعب لما حدث لابنته، مضيفا أنه وجد ابنته مرتدية جلبابا، وأخبرته أن الشباب هددوها بسلاح أبيض، وذهبت معهم لمجاراتهم.
وتابع: "بنتي قدرت تضرب واحد منهم، والاتنين التانيين لما شافوا دم صاحبهم هربوا"، لافتًا إلى أن هناك جهات كثيرة تواصلت معه، وسعيد بما فعلته ابنته، مطالبا أن تحصل ابنته على البراءة.

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