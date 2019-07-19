"عكاشة" يوجه رسالة هامة لـ الشعب المصري

19 يوليه 2019 - 12:40 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة نحن في منطقة إقليمية في غاية الاشتعال ما بين عشية وضحاها نجد تغيرات وتصريحات، موضحا أن سيناريو المسرحية سيبدأ ويحدده المسئولون عن كتابة هذا الفيلم وهم أمريكا وأوروبا وروسيا والصين.



وأضاف«عكاشة» خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنه عندما تتحدث أمريكا وأوروبا وروسيا والصين ونحن نقف في المنطقة العربية نستقبل، لذلك لابد أن نقف ونتعلم بأن من السابق ونقف وراء الجيش الذي هو هذا درع وسيف الوطن.

