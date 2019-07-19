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"أطباء السودان" تعلن رفع الإضراب عن العمل بالمستشفيات

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المصريون ووكالات

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، الخميس، رفع الإضراب في كل المستشفيات والمراكز الصحية بالسودان، ومزاولة العمل مرة أخرى.
جاء ذلك في بيان للجنة، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان، أن الإضراب بدأ في 24 ديسمبر/كانون الثاني 2018، واستمر 207 أيام، ونفذ في 32 من المستشفيات الحكومية، منها 12 بالعاصمة و20 بالولايات الأخرى.
وأضاف "التزم الأطباء بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة".
وقال البيان، إن هذا الإضراب "يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث".
وأعلنت اللجنة، الالتزام "بأي جداول أو مقررات تأتي من تجمع المهنيين دعما لثورة الشعب السوداني وتحقيق أهدافها".
وينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء، على اتفاق بين القوى التي تقود الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الانتقالي، في تخفيف التوتر في الشارع، رغم استمرار وجود بعض النقاط الخلافية.
ويخشى سودانيون من "التفاف" الجيش على مطالب الحراك، واحتفاظه بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. -

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