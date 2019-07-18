مصرع 136 شخصًا جراء فيضانات في الهند

18 يوليه 2019 - 11:50 م

لقي 136 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت، على مدار الأيام الماضية، شرقي وشمال شرقي الهند.



وقالت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلًا عن مسؤولين حكوميين، أن عدد المتضررين جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية، تجاوز الـ 10 ملايين نسمة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المسؤولين أن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم نتيجة الفيضانات شرقي وشمال شرقي الهند، بلغ 136 شخصًا.

ولفتت الصحيفة أن الفيضانات أدت إلى مصرع 78 شخصًا في ولاية بيهار، و39 في ولاية أسام، و8 في ولاية ميغالايا، و6 في ولاية أوتار براديش، و5 أشخاص في ولاية ميزورام.

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية، أنه من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة في 9 مناطق في ولاية بيهار يومي 21 و23 يوليو/ تموز الجاري، في حين أصدرت ثلاث مناطق في ولاية كيرالا حالة التأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة.