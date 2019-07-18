  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:53 ص
بحث متقدم
"التضامن": تقديم مواعيد صرف معاشات يناير بسبب أعياد الميلاد والمولد النبوي

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل القانون الجديد

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على الإعلام الرياضي بسبب الجزائر

إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة بالبحر الأحمر

"التموين" تقرر وقف صرف الخبز والسلع التموينية

قصب السكر

هل تنجح «زراعة الكسلان» في الصحراء؟

طائرة عسكرية سعودية

السعودية وإيران..من يمتلك الهيمنة على السماء؟

تنسيق

هل يقتل التنسيق طموح الطلاب؟

انخفاض الدولار

انخفاض الدولار لـ 13 جنيها في هذا الموعد

إبراهيم سعدة وزوجته وابنته

وفاة زوجة «إبراهيم سعدة» غرقًا في الساحل الشمالي

مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

بمضيق هرمز

ظريف: "لا معلومات لدينا بشأن إسقاط طائرة إيرانية"

عرب وعالم

ظريف يمثل دور الضحية
ظريف يمثل دور الضحية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن إسقاط طائرة إيرانية فوق مضيق هرمز

#

اشتعال النار بطائرة تجسس أمريكية

#

الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة تابعة له على يد الحوثيين

#

5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده "ليس لديها معلومات" بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بمكتب الأخير بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وكان الوزير الإيراني يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تعليقه على حديث ترامب في وقت سابق اليوم، عن إسقاط البحرية الأمريكية طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، عندما اقتربت من سفينة أمريكية.
وقال ظريف للصحفيين: "لا معلومات لدينا بشأن اننا خسرنا طائرة مسيرة اليوم".
وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المأذونين يكشف معلومة صادمة عن حالات الطلاق
» توفيق عكاشة: "الناس بتقول إني مخاوي جن"
» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر
» علماء أحياء يحذرون من هذا الأمر الخطير
» ترامب: البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية
» واشنطن وموسكو تحذران من هذا الأمر الخطير باليمن
» فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه
» الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار
» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن
» «انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود