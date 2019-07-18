» الأرصاد الجوية تحذر المصيفين من نزول البحر

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أكد د.أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أننا شهدنا انكسار درجات الحرارة على شمال البلاد اليوم من 4-5 درجات، لتصبح درجة الحرارة اليوم 37 على القاهرة بعد أن كانت 42.
وقال «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، يوم الخميس، إن هناك شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق في الصباح الباكر، موضحًا أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.
ونوه، إلى أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصل لـ 35 درجة على القاهرة الأحد المقبل، موضحًا أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة خاصة في الصباح الباكر، مشددًا على أن جميع الشواطئ المصرية مهيأة للاستمتاع بها، محذرًا المصطفين من التواجد بالبحر خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، ويفضل أن يظل تحت الشمسية لكون الشمس في هذه الفترة تكون حارقة للجلد.

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