المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تشيد بنائبات عارضن «ترامب »

18 يوليه 2019 - 10:50 م

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن النائبات الديمقراطيات الأربع المعارضات للرئيس دونالد ترامب في الكونجرس الأمريكي "رائعات".



وأضافت "أعتقد أن النساء الأربع رائعات" لكنها أحجمت عن الإجابة عن سؤال مباشر عما إذا كانت تعتبر ترامب عنصريا واكتفت بالقول إنه ليس من الصواب أن يستخدم زعماء في العالم خطاب كراهية.

