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لافروف يؤكد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

عرب وعالم

لافروف
لافروف

المصريون ووكالات

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في مدينة بون، الخميس.
وأضاف لافروف: "على الدول أطراف الاتفاق ضمان وحدة الموقف. لا يمكننا تحقيق نتيجة من خلال التفكير بأن بقاء الاتفاق على قيد الحياة مرتبط بإيران فقط".
وحول انتخاب البرلمان الأوروبي وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية، قال لافروف: "آمل أن تقوم الإدارة الجديدة للمفوضية بمراجعة علاقاتها مع روسيا".
وتابع في ذات السياق "لم نعقد اجتماعاتنا المقررة بموجب اتفاقيات تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة".
وبخصوص التوتر في منطقة الخليج، شدد لافروف على وجوب حل الخلافات بالحوار.
وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. -

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