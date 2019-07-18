ترامب: لا نفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا

18 يوليه 2019 - 10:00 م

أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400".



وفي ردّه على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، فيما إذا كانت تدرس واشنطن فرض عقوبات على أنقرة، قال ترامب، "لا، لا، إننا لا نفكر في ذلك الآن".

يشار أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400"

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة "إس 400" من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس 400.