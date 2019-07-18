» الموت يفجع التوأم حسام وإبراهيم حسن

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توفي الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه في منطقة حلوان بالقاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية، للتوأم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر الوفاة معلقة: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك لمحزونون".

وأضافت الصفحة: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".



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