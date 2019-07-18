حبس عاطلين بحوزتهما رشاش و2 كيلو بانجو بالشرقية

18 يوليه 2019 - 09:15 م

قررت نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس عاطلين لهما نشاط إجرامي، وضبط بحوزتهما رشاش آلي وطلقات و2 كيلو بانجو، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، بضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، وضبط بحوزتهما رشاش و2 كيلو بانجو، وتم التحفظ علي المضبوطات، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.



