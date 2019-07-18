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تجديد حبس متهمة بتلقي تمويل بغرض إرهابي 15 يومًا

قضايا وحوادث

حبس
حبس

حسن عاشور

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمة " ألاء هشام "  15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة إلي المتهمة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لها النيابة تهم تلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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