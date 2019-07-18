» تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

أقيمت منذ قليل حفل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقود إلى الكاميرون 2021، المقام في القاهرة قبل 24 ساعة من نهائي أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولي.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، علمًا بأنه من المقرر أن تلاقي منتخبات التصنيف الخامس بعضها عن طريق المواجهات المباشرة في التصفيات التمهيدية، على أن ينضم الفائزين إلى منتخبات التصنيف الرابع لبدء دور المجموعات من التصفيات.

وفي دور المجموعات، سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للمشاركة في نهائيات "كان 2021".

يذكر أن النسخة الحالية التي تحتضنها مصر شهدت مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وأقيمت في فصل الصيف للمرة الأولى.