الدولار والريال مقابل الجنيه اليوم..تعرف على الأسعار

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خالد الشرقاوي - متابعات

شهدت سوق صرف العملات المصرية، اليوم الخميس، تباينًا في أسعار العملات، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي 16.55 جنيه للشراء، و16.67 للبيع، واليورو الأوروبي 18.57 جنيه للشراء و18.71 للبيع، والجنيه الإسترليني 20.54 جنيه للشراء و20.70 للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.41 جنيه للشراء، و4.45 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.51 جنيه للشراء و4.54 للبيع، والدينار الكويتي 54.34 جنيه للشراء و54.71 للبيع.

وفي ما يلي بيان بأسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.56جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.


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