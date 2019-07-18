«مصر حظها حلو»..مجموعات قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

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مقر إقامة حفل قرعة أمم إفريقيا 2021

أحمد سالم

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نهائي أمم إفريقيا 2019

أمم إفريقيا الكاميرون

أسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا لعام 2021 عن مجموعات متوازنة، وقعت فيها مصر بالمجموعة السابعة.

وأجريت القرعة في القاهرة، على هامش أحداث بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تجرى على أرض مصر.

وقعت مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كينيا، وتوجو، وجُزر القٌمر.

من جهة أخرى، وقعت الجزائر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات زامبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، فيما جاءت السنغال الطرف الثاني في نهائي النسخة الجارية من البطولة في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات جمهورية الكونغو، وغينيا بيساو، وإي سواتيني.

أولا.. المرحلة الأولى ستكون بمشاركة 8 منتخبات.

وتخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية يومي 7 و15 أكتوبر المقبل ليتأهل 4 منهم بجانب 8 منتخبات من المستوى الرابع.

ليبيريا تواجه تشاد، في حين الفائز سيكون في التصنيف الرابع للمجموعة الأولى.

وجنوب السودان تواجه السيشل، والفائز سيكون في التصنيف الرابع للمجموعة الثانية.

موريشيوس تواجه ساو تومي، فيما سيكون الفائز في التصنيف الرابع للمجموعة الثالث.

وتواجه جيبوتي تواجه جامبيتا وسيكون الفائز في التصنيف الرابع للمجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

مالي   غينيا   ناميبيا      الفائز بين ليبيريا وتشاد

المجموعة الثانية:

بوركينا فاسو    أوغندا    مالاوي     الفائز بين جنوب السودان والسيشل

المجموعة الثالثة:

غانا    جنوب إفريقيا    السودان    الفائز بين موريشيوس وساو تومي.

المجموعة الرابعة:

الكونغو الديموقراطية    الجابون    أنجولا      الفائز بين جيبوتي وجامبيا

المجموعة الخامسة:

المغرب    موريتانيا    إفريقيا الوسطى    بوروندي

المجموعة السادسة:

الكاميرون    كاب فيردي    موزمبيق     رواندا

المجموعة السابعة:

مصر    كينيا    توجو     جُزر القٌمر

المجموعة الثامنة:

الجزائر     زامبيا     زيمبابوي      بوتسوانا

المجموعة التاسعة:

السنغال    جمهورية الكونغو    غينيا بيساو     إي سواتيني

المجموعة العاشرة:

تونس    ليبيا     تنزانيا       غينيا الإستوائية

المجموعة الـ11:

كوت ديفوار    النيجر    مدغشقر    إثيوبيا

المجموعة الـ12:

نيجيريا    بنين    سييراليون    ليسوتو

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