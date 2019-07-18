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"النور" يشيد بالقوات المسلحة في إحباط هجوم انتحاري في "الشيخ زويد"

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حزب النور
حزب النور

حسن عاشور

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أشاد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بيقظة أبطال القوات المسلحة في صد وإحباط الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الخميس بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وأكد "مخيون"، علي أن هذه الجماعات الإرهابية، توجه من جهات مخابراتية خارجية، بهدف زعزعة الاستقرار، وإشاعة الفوضى في مصر، مشددًا، على أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الخبيثة، ولن تستطيع النيل من مصر.

وأضاف "مخيون"، أن مواجهة الأفكار المنحرفة والتكفيرية والصدامية التي اعتمدت على استخدام العنف وتكفير المجتمع، واستحلال الدماء والقتل، من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة عمومًا، والمجتمع المصري خصوصًا.

وتقدم رئيس حزب النور بخالص العزاء لأسرة البطل الذي اغتالته يد الغدر، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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