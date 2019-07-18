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تجديد حبس متهم استولى على أموال بحجة توظيفها في تجارة الأراضي

تجديد حبس متهم استولى على أموال بحجة توظيفها في تجارة الأراضي

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حسن عاشور

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جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء علي مبلغ مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي، والاستثمار العقاري مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولي علي مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون جنيه بقصد توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، تلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها ولم تلتزم بذلك وامتنعوا عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن هناك عدد من الضحايا لم يبلغوا عن الاستيلاء علي أموالهم أملا في استردادها.



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