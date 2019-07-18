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«انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»

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محمد فضل- متابعات

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عادت شائعة انفصال المطربة الإماراتية أحلام عن زوجها، بطل سباقات الرالي القطري، مبارك الهاجري، إلى الواجهة مرة أخرى، اليوم الخميس.

حيث تصدر هاشتاج #انفصال_احلام_عن_زوجها إلى أعلى الترند في دول الخليج العربية.

يشار إلى أن نفس الشائعة تكررت في شهر يوليو من العام الماضي، إذ انتشر هاشتاج #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع "تويتر"، وذلك بعد أيام من نجاح حفلها الكبير في مهرجان "موازين"، في المغرب التي لقيت أصداء واسعة.

وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎ #أميركا تاريخ 21/ 7 /2018 المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.

ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وكان أخرها شائعة وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي أمس.

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري في 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة.

وتأتي أنباء انفصال أحلام عن زوجها، مبارك الهاجري، بعد إعلانها، إحياء حفل في شهر أغسطس المقبل، والذي أكدت أنه "سيكون للتاريخ" وأنها "سترقص مع الجمهور".

وستحيي المغنية أحلام حفل افتتاح مهرجان "سودة عسير" في السعودية، 13 أغسطس 2019. وكتبت الفنانة الإماراتية عبر حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها: "مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات".


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