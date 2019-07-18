تعرف على رسالة بن صالح للسيسي بالاتحادية

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الرئيس الجزائري - أرشيفية
الرئيس الجزائري - أرشيفية

أحمد سالم

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السيسي

قصر الإتحادية

الرئيس الجزائري

استقبل السيسي الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم بقصر الاتحادية، وذلك في أول زيارة خارجية له.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس بن صالح توجه بالتهنئة للرئيس على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، معربًا عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلًا عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وأضاف راضي أن السيسي أشاد بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلًا عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، معربا عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

واستعرض بن صالح تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقًا للمسلك الدستوري.

وأكد السيسي على الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، وبدون التدخل في شئونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيًا سيادته كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.


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