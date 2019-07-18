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مصر تستضيف حفل "الأفضل" فى أفريقيا

الرياضة

حفل الكاف
حفل الكاف

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار مدينة الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز "الأفضل" في أفريقيا 2019، يناير المقبل، على هامش اجتماعات جمعيته العمومية 41، المقامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق "سيتاديل" سهل حشيش، التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، على أن يضم الحفل كوكبة من نجوم أفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية بـ"كاف" و"فيفا"، وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة أفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك.


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