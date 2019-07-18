  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
وفاة (أرشيفية)

شذوذ ومقطع إباحي.. كشف لغز قتيل حدائق القبة بشقته

الشيخ خالد الجندي

فيديو.. خالد الجندى: أحل الله الربا لنفسه

أحلام

«انفصال» أحلام عن زوجها القطري يشعل «تويتر»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات «تشفي الصدور»

الحج

لأول مرة.. مصر توفد 9 واعظات مصاحبات لبعثة الحج

نوال الكويتية

قرار صادم من السعودية تجاه فنانة كويتية

السيسي يستقبل رئيس الجزائر

قبل نهائي أمم أفريقيا.. السيسي يستقبل رئيس الجزائر

وردة

"باوك" يطيح بـ عمرو وردة لأزماته الأخلاقية

الجيش الأمريكي

تحركات عسكرية أمريكية جنوب الخليج

برهامي يستشهد بـ"الدستور" في تعيين نادية عبده

فتوى صادمة لـ «برهامي» عن تطبيق «فيس آب»

"إسكان النواب" تطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح في مخالفات البناء

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تخصيص 20 مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»

#

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

#

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

#

تعرف على قائمة الأسعار في قانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

إسكان النواب

لجان التصالح

طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك للبدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين مع وضع لافتات إرشادية فى مكان واضح  للجميع وبخط كبير أمام هذه اللجان، موضحاً بها اختصاص كل لجنة والمستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين، وكيفية التقدم بطلب التصالح للتسهيل عليهم.

وأكد علاء والى على ضرورة تسجيل طلبات التصالح التى يتقدم بها المواطنين على أجهزة الحاسب الآلى، وإعطاء كل مواطن ما يفيد بأنه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه، موضحا أن المستندات والأوراق المطلوبة من  المواطنين عند التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع هى:

- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار “كهرباء، مياه، تليفونات …إلخ”.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صور ملتقطة من القمر الصناعي.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي المبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأعمال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية رقم 17 لسنه 2019.

- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب

وشدد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى الترويج الإعلامى لتوعية المواطنين بأن هذا القانون جاء لتقنين أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية، لكى يبادر كل من له مخالفة تصحيح وضعه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021
» وزارة العدل السعودية تعلن توفر وظائف جديدة للرجال والنساء
» استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا
» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» استاد القاهرة يفتح أبوابه الواحدة ظهرًا في نهائي كأس الأمم
» هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب
» مدرب الجزائر يوجه رسالة للجماهير المصرية
» الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع
» الكاف يختار "الغردقة" لاستضافة حفل جوائز إفريقيا 2019
» تعليم الجيزة تعتمد حركة تغييرات قيادية
» "كلوب" يحسم الجدل حول رحيل صلاح وماني

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود