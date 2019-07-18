  • الخميس 18 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
دار الافتاء

هل يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد..الإفتاء تجيب

وردة

"باوك" يطيح بـ عمرو وردة لأزماته الأخلاقية

الجيش الأمريكي

تحركات عسكرية أمريكية جنوب الخليج

السيسي يستقبل رئيس الجزائر

قبل نهائي أمم أفريقيا.. السيسي يستقبل رئيس الجزائر

برهامي يستشهد بـ"الدستور" في تعيين نادية عبده

فتوى صادمة لـ «برهامي» عن تطبيق «فيس آب»

مدبولي

«مدبولي» يكلف المحافظين بـ5 مهام استعدادًا للأضحى

السودان

الشرطة السودانية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع

الأرصاد

«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

أدوية

أدوية الكحة وقطرة العين «الكيف البديل» للمدمنين

صلاح وماني

"كلوب" يحسم الجدل حول رحيل صلاح وماني

قوى البرلمان تدين بيان منظمة العفو حول قانون الجمعيات الأهلية

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

البرلمان: لا نقبل أن يفرض علينا أي وزير قانونًا بعينه

#

حقوقي عن «الجمعيات الأهلية»: عليه علامات استفهام

#

إعلامي مصري يرد على تقرير منظمة العفو الدولية: "طز فيكم"

#

رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا

منظمة العفو

القوي العاملة

الجمعيات الأهلية

أدانت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضافت "درويش" فى بيان لها، أن انتقاد منظمة العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة، وأنها تعادى وتترصد للدولة المصرية.

وأوضحت وكيل اللجنة، أن بيان "العفو الدولية"، يؤكد على عدم إطلاع المنظمة على هذا القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة.

وأكدت "درويش"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرة مجلس النواب بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 2.8 مليار جنيه
» تفوق الخيال.. أطفال يذهبون لمدارسهم داخل أجولة
» مقتل 6 عناصر بالحرس الجمهوري بسوريا
» أمير سعودي يوجه سؤالا محرجا لإعلاميي المملكة
» أغرق طفليه المصابين بالتوحيد.. السبب صادم
» متحف جمال عبد الناصر بـ"المجان" للجمهور
» إقلاع أول رحلات مصر للطيران لنقل ضيوف الرحمن
» "كاف" يعين "دروجبا" و"إيتو" مساعدين له
» تعرف على ثانى أغنى شخصية فى العالم
» رئيس "فيفا" يهنئ مصر بنجاح أمم أفريقيا
» بشرى سارة لذوي الإعاقة من طلبة الثانوية العامة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود