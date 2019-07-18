«مدبولي» يكلف المحافظين بـ5 مهام استعدادًا للأضحى

18 يوليه 2019 - 04:53 م

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع مجلس المحافظين، لاستعراض آخر الاستعدادات والتجهيز لعيد الأضحى المبارك.

وشدّد رئيس الوزراء على المحافظين بضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر.

وكلف "مدبولي" بضرورة طرح كميات مضاعفة من هذه السلع، وخاصة اللحوم الحمراء، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

كما كلّف رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن؛ من أجل المتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة، مشيرًا إلى ضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتبارًا من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وجود مسؤولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم خلال أيام العيد، وكلف بقيام المسؤولين بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

كما كلف رئيس الوزراء بضرورة التأكيد على توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في الأماكن التي يرتادها المواطنون في الإجازات مثل: الإسكندرية، والساحل الشمالي، والعين السخنة، مشدّدًا من جهة أخرى على ضرورة تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين، للتصدي للمخالفات المرورية؛ للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.